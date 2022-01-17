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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.01.2022 16:57
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında Şirketimiz tarafından 2021 yılı içerisinde yıllık kira bedeli toplamı yaklaşık 22.7 milyon TL + KDV olan kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir.   
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994692


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ATATP 80,45 108.990.629 % 9,98  
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Altın Gr. 785 785 -4,38  
Cumhuriyet 5.221 5.299 -30,00  
Tam 5.198 5.330 -25,44  
Yarım 2.512 2.578 -12,31  
Çeyrek 1.260 1.289 -6,15  
Gümüş.Ons 22,99 23,02 0,06  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,04  
B. Petrol 86,06 86,06 0,00  
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