GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.02.2020 17:03
GÜNCEL HABERLER



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZYO52017 ISIN Kodlu 08.05.2020 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 840.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYO52017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000
İhraç Fiyatı 0,97615
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO52017 ISIN kodlu 91 gün 08.05.2020 vadeli 145.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817661


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:01121.724
Değişim :  -0,46% |  -560,29
Açılış :  122.476  
Önceki Kapanış :  122.284  
En Yüksek
122.812 En Düşük
121.483
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 7,63 1.482.829 % 19,97  
ARENA 13,10 52.699.638 % 18,98  
LINK 34,10 32.581.662 % 15,51  
BUCIM 7,76 48.642.943 % 15,30  
AYCES 11,59 6.020.529 % 14,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7302 7,7690 % 0,18  
Frank 6,1161 6,1529 % -0,03  
Riyal 1,5931 1,6011 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.569 1.569 2,83  
Altın Gr. 302 302 0,57  
Cumhuriyet 1.997 2.027 4,00  
Tam 1.993 2.043 7,80  
Yarım 963 988 3,78  
Çeyrek 483 494 1,89  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 -0,05  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 -0,01  
B. Petrol 54,30 54,30 -0,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru