***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.02.2020 17:03
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZYO52017 ISIN Kodlu 08.05.2020 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 840.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYO52017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000
İhraç Fiyatı 0,97615
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO52017 ISIN kodlu 91 gün 08.05.2020 vadeli 145.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817661
BIST
17:01121.724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -560,29
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
17:015,9956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9966
En Düşük
5,9771
17:016,5694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
17:01302,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,66
|Açılış
|: 302,26
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,60
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.482.829
|% 19,97
|
|ARENA
|13,10
|52.699.638
|% 18,98
|
|LINK
|34,10
|32.581.662
|% 15,51
|
|BUCIM
|7,76
|48.642.943
|% 15,30
|
|AYCES
|11,59
|6.020.529
|% 14,98
|
|DOKTA
|54,45
|73.202.527
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,59
|853.026.138
|% -1,02
|
|GUSGR
|2,89
|563.824.541
|% 9,06
|
|KRDMD
|2,94
|422.310.951
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|348.371.078
|% 2,98
|
|GARAN
|12,08
|318.257.262
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,24
|286.323.406
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,89
|563.824.541
|% 9,06
|
|KRDMD
|2,94
|422.310.951
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|260.816.696
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|311.215.036
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7302
|7,7690
|% 0,18
|
|Frank
|6,1161
|6,1529
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5931
|1,6011
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|2,83
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,57
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|7,80
|
|Yarım
|963
|988
|3,78
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|-0,63
|
Seans Raporu
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17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -825, 19 kaybederek (% -0.56 ) 145, 834
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Endeks 121, 763 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 8, 447.00 milyon TL de
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GARAN, AKBNK