***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.06.2020 18:05
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZYO92013 ISIN Kodlu 23.09.2020 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 840.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYO92013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.000.000
İhraç Fiyatı 0,97776
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO92013 ISIN kodlu 96 gün 23.09.2020 vadeli 260.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852090
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0177
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,54
|Açılış
|: 383,41
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4410
|8,4833
|% -0,60
|
|Frank
|7,1691
|7,2123
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8211
|1,8302
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|20,08
|
|Altın Gr.
|384
|384
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.494
|2.509
|22,80
|
|Tam
|2.559
|2.573
|21,40
|
|Yarım
|1.247
|1.258
|11,40
|
|Çeyrek
|625
|630
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|41,71
|41,71
|0,20
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