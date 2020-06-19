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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.06.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZYO92013 ISIN Kodlu 23.09.2020 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 840.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYO92013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.000.000
İhraç Fiyatı 0,97776
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO92013 ISIN kodlu 96 gün 23.09.2020 vadeli 260.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852090


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 22,48 112.509 % 9,98  
ULAS 3,76 9.489.642 % 9,94  
DAGI 5,76 39.383.531 % 9,92  
HALKB 6,11 1.179.074.668 % 9,89  
HALKS 4,37 430.916 % 9,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4410 8,4833 % -0,60  
Frank 7,1691 7,2123 % -0,13  
Riyal 1,8211 1,8302 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.743 20,08  
Altın Gr. 384 384 3,79  
Cumhuriyet 2.494 2.509 22,80  
Tam 2.559 2.573 21,40  
Yarım 1.247 1.258 11,40  
Çeyrek 625 630 5,70  
Gümüş.Ons 17,63 17,66 0,27  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,05  
B. Petrol 41,71 41,71 0,20  
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