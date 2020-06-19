***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZYO92013 ISIN Kodlu 23.09.2020 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 840.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.09.2020Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZYO92013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.000.000İhraç Fiyatı 0,97776Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO92013 ISIN kodlu 96 gün 23.09.2020 vadeli 260.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852090BIST