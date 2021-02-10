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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.02.2021 16:47



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZYO32126 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 10.02.2021 tarihli 2. Kupon Ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 840.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYO32126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 1,3954 934.918 Evet
2 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 1,415 948.050 Evet
3 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO32126 ISIN kodlu 84 gün 10.03.2021 vadeli 67.000.000 TL nominal değerli TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 10.02.2021 tarihli 2. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908900


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Cumhuriyet 2.791 2.833 -2,00  
Tam 2.779 2.852 1,96  
Yarım 1.343 1.380 0,94  
Çeyrek 674 690 0,48  
Gümüş.Ons 27,39 27,41 0,17  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,03  
B. Petrol 61,41 61,41 0,19  
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