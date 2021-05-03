***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.05.2021 12:49
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında kullanılmayan Yeni Pay Alma Hakkı Tutarı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 5.000 8.333,333 166,66666 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline A Grubu, DZGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDZYO00094
B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 149.995.000 249.991.666,667 166,66666 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline B Grubu, DZGYO(RÜÇHAN), TRRDZYO00086 235.458,646
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 150.000.000 250.000.000,000 166,66666 235.458,646
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.04.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 19.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %166,666666 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 15.04.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 30.04.2021 tarihinde sona ermiştir.
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 235.458,646 TL olup, ilgili paylar 05.05.2021-06.05.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birinci Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.denizgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetlerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.denizyatirim.com) yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hak Kullanım İhraççı Bildirim Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934070
BIST