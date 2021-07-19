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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.07.2021 13:05



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 5.000 8.333,333 166,66666 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline A Grubu, DZGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDZYO00094
B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 149.995.000 249.991.666,667 166,66666 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline B Grubu, DZGYO(RÜÇHAN), TRRDZYO00086 235.458,646

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 150.000.000 250.000.000,000 166,66666 235.458,646

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.04.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 19.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 14.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelli sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/544 sayılı toplantısında onaylanmıştı. Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 15.04.2021 tarihinde başlayan 15 iş günlük yeni pay alma hakkı kullandırılması süreci 30.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 05.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Bu şekilde, Sermaye artırımı sonrası Şirket sermayesi 400.000.000 TL' ye ulaşmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.
Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nci maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 10.06.2021 tarihinde Kurul'a başvuruda bulunulmuş, Kurul'un 22.06.2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-7691 sayılı yazısı ile onayının alınmasını takiben, söz konusu tadil metni 14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarihli 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni-Esas Sözleşme 8.madde.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951626


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