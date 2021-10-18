***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 800.000.000 TL'ye artırımından elde edilmesi planlanan fonun kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca hazırlanan ve 11 Ekim 2021 tarih 2021/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971305BIST