***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2021 18:13
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büyükdere Caddesi No:141 K:22 Esentepe-Şişli-İstanbul (212) 348 20 00 (212) 336 61 84
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR Yönetici 01.04.2021 (212) 348 57 45 denizgyo@denizbank.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702132
Onur KARAHAN Görevli 16.06.2015 (212) 348 57 46 denizgyo@denizbank.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DenizBank A.Ş. 112590187 TRY 75
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ÇİTİL Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Genel Müdür
ONUR KARAHAN Genel Müdür Yardımcısı Mimar Müdür
BAHAR YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930961
BIST
17:591.372
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 27,33
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.373
En Düşük
1.344
17:598,3001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0687
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:5910,0356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1040
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:59474,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,26
|Açılış
|: 474,00
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:59
|NUGYO
|12,54
|3.958.332
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.518.525
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.160.039
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|17.994.558
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.630.838
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|56.640.790
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|93.513.547
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.551.306
|% -9,56
|
|UMPAS
|1,60
|157.122
|% -8,57
|
|GLYHO
|3,62
|69.669.728
|% -7,42
|
|EREGL
|19,29
|1.553.989.067
|% 7,23
|
|THYAO
|11,69
|1.075.736.539
|% 3,73
|
|GWIND
|5,64
|1.016.160.971
|% 1,44
|
|GARAN
|7,11
|976.613.150
|% 0,57
|
|PETKM
|6,46
|926.974.075
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,09
|392.164.995
|% 0,48
|
|GWIND
|5,64
|1.016.160.971
|% 1,44
|
|PETKM
|6,46
|926.974.075
|% 2,70
|
|GARAN
|7,11
|976.613.150
|% 0,57
|
|KRDMD
|7,12
|785.709.412
|% 2,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3001
|8,3001
|% -0,82
|
|Euro
|10,0255
|10,0356
|% -1,03
|
|Sterlin
|11,4860
|11,5436
|% -0,82
|
|Frank
|9,0338
|9,0883
|% -0,98
|
|Riyal
|2,2045
|2,2156
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,70
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,76
|64,76
|-0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında