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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.04.2021 18:13



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büyükdere Caddesi No:141 K:22 Esentepe-Şişli-İstanbul (212) 348 20 00 (212) 336 61 84

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR Yönetici 01.04.2021 (212) 348 57 45 denizgyo@denizbank.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702132
Onur KARAHAN Görevli 16.06.2015 (212) 348 57 46 denizgyo@denizbank.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DenizBank A.Ş. 112590187 TRY 75

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ÇİTİL Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Genel Müdür
ONUR KARAHAN Genel Müdür Yardımcısı Mimar Müdür
BAHAR YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930961


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KRTEK 14,08 17.994.558 % 10,00  
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Yarım 1.502 1.542 -7,42  
Çeyrek 753 771 -3,71  
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Gümüş Gr. 6,97 6,98 -0,02  
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