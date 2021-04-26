***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBüyükdere Caddesi No:141 K:22 Esentepe-Şişli-İstanbul (212) 348 20 00 (212) 336 61 84Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYeliz KORAŞLI ÖZDEMİR Yönetici 01.04.2021 (212) 348 57 45 denizgyo@denizbank.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702132Onur KARAHAN Görevli 16.06.2015 (212) 348 57 46 denizgyo@denizbank.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)DenizBank A.Ş. 112590187 TRY 75Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ÇİTİL Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Genel MüdürONUR KARAHAN Genel Müdür Yardımcısı Mimar MüdürBAHAR YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930961BIST