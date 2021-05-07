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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.05.2021 16:18



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR Yönetici 01.04.2021 (212) 348 58 58 denizgyo@denizbank.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702132
Onur KARAHAN Görevli 16.06.2015 (212) 348 58 58 denizgyo@denizbank.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DenizBank A.Ş. 300.240.494,67 TRY 75

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 5000 TRY 5000 TRY 0,01 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 399995000 TRY 399995000 TRY 99,99 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935261


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AYES 22,00 1.086.866 % 10,00  
INVEO 120,00 172.326.927 % 9,99  
TGSAS 13,87 5.346.344 % 9,99  
ERBOS 83,05 141.653.009 % 8,63  
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Altın Ons 1.830 1.830 15,23  
Altın Gr. 486 486 3,84  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,25 27,28 -0,05  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,01  
B. Petrol 67,54 67,54 -0,55  
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