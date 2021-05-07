***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.05.2021 16:18
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR Yönetici 01.04.2021 (212) 348 58 58 denizgyo@denizbank.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702132
Onur KARAHAN Görevli 16.06.2015 (212) 348 58 58 denizgyo@denizbank.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DenizBank A.Ş. 300.240.494,67 TRY 75
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 5000 TRY 5000 TRY 0,01 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 399995000 TRY 399995000 TRY 99,99 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935261
BIST
16:301.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:308,2606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2409
16:3010,0132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0082
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
16:30486,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,53
|Açılış
|: 485,95
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:30
|IHGZT
|1,43
|7.464.300
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|172.326.927
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.346.344
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,05
|141.653.009
|% 8,63
|
|VAKFN
|15,54
|5.404.082
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|105.129.821
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,91
|80.117.571
|% -7,34
|
|PETKM
|6,49
|5.025.897.817
|% -5,94
|
|GARAN
|7,68
|1.880.985.558
|% 3,92
|
|KOZAL
|128,70
|1.515.972.022
|% 5,06
|
|KRDMD
|8,25
|946.627.272
|% -0,36
|
|TUPRS
|95,70
|820.257.720
|% 4,36
|
|PETKM
|6,49
|5.025.897.817
|% -5,94
|
|YKBNK
|2,12
|760.629.218
|% 1,92
|
|TSKB
|1,28
|434.424.125
|% 3,23
|
|GARAN
|7,68
|1.880.985.558
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,18
|218.033.729
|% 2,61
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2566
|8,2606
|% -0,11
|
|Euro
|10,0025
|10,0132
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,4606
|11,5181
|% 0,07
|
|Frank
|9,0829
|9,1376
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1949
|2,2059
|% -0,14
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|15,23
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|67,54
|67,54
|-0,55
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:39ERBOS
Yüzde 8.37 oranında artışla 82.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 701, 389 adet işlem
-
16:38FLAP
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 788, 025 adet işlem
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 97 artarak (% 0.48 ) 1, 240
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, AYES, INVEO, IHGZT
-
16:37
FLAP, INTEM, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında