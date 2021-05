***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYeliz KORAŞLI ÖZDEMİR Yönetici 01.04.2021 (212) 348 58 58 denizgyo@denizbank.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702132Onur KARAHAN Görevli 16.06.2015 (212) 348 58 58 denizgyo@denizbank.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)DenizBank A.Ş. 300.240.494,67 TRY 75Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 5000 TRY 5000 TRY 0,01 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 399995000 TRY 399995000 TRY 99,99 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935261BIST