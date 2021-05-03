***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
03.05.2021 12:48
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000 Türk Lirası arttırılarak 400.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin 15.04.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 30.04.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 235.458,646 TL olup, ilgili paylar 05.05.2021- 06.05.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birinci Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birinci Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.denizgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
'nin internet sitesinde (www.denizyatirim.com) yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934068
BIST
14:041.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,82
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:048,2942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:0410,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0410
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:04474,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,82
|Açılış
|: 474,46
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:04
|MRSHL
|271,70
|1.735.620
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.053.522
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.819.535
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.677.410
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|32.695.039
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.179.911
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.953.772
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,65
|647.162.652
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,34
|391.241.992
|% 2,51
|
|KOZAL
|112,80
|370.575.926
|% -0,18
|
|EREGL
|18,90
|367.612.733
|% -0,74
|
|SISE
|7,69
|358.306.398
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,11
|194.521.487
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|123.597.617
|% 0,55
|
|AKBNK
|4,91
|278.753.497
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,34
|391.241.992
|% 2,51
|
|THYAO
|12,65
|647.162.652
|% 3,43
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2908
|8,2942
|% 0,23
|
|Euro
|9,9998
|10,0116
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4713
|11,5289
|% 0,62
|
|Frank
|9,0559
|9,1105
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2054
|2,2165
|% 0,25
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|11,30
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,71
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,10
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-0,20
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:20TLMAN
Yüzde 6.99 oranında artışla 30.60 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 911 adet işlem
-
14:19BJKAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 094 adet işlem
-
14:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 65 artarak (% 0.63 ) 1, 213
-
14:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, BJKAS, DYOBY, MEPET, INTEM, CANTE, TIRE, TACTR, MERIT, EMNIS
-
14:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ORMA, UMPAS, KRTEK, VAKFN, BAYRK