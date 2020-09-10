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***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

10.09.2020 17:31
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***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

   DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER: 
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 34.309 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
HARUN ZEREY 26.738 % 77,93 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
VOLKAN ERYİĞİT 7.564 % 22,05 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874464


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Tam 3.100 3.178 10,60  
Yarım 1.498 1.537 5,13  
Çeyrek 751 769 2,57  
Gümüş.Ons 27,12 27,15 0,17  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,02  
B. Petrol 40,49 40,49 -0,30  
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