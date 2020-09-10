***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
10.09.2020 17:31
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER:
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 34.309 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
HARUN ZEREY 26.738 % 77,93 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
VOLKAN ERYİĞİT 7.564 % 22,05 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874464
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0345
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4147
18:058,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
18:05470,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,59
|Açılış
|: 470,47
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,93
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|11,33
|5.336.564
|% 10,00
|
|JANTS
|141,90
|74.603.005
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|7.572.192
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|2.577.727
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|172.743.046
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.514.450
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,98
|496.327.937
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,38
|1.980.977
|% -9,85
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 2,74
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 9,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4444
|7,4504
|% -0,46
|
|Euro
|8,8432
|8,8530
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,5620
|9,6099
|% -1,51
|
|Frank
|8,1881
|8,2374
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9835
|1,9934
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|13,28
|
|Altın Gr.
|471
|471
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,02
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
-
17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında