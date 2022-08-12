***DZGYO******EDIP******ISFIN******OBASE******PSDTC******KLGYO******YBTAS******INTEM******KZBGY******TIRE******ZOREN******KRSTL******CANTE******SELVA******BNTAS******ALBRK******BLCYT******BURVA******GSRAY******TUKAS******KLRHO******ISBIR******SISE******BRKO******KAPLM******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALBRK, BLCYT, BNTAS, BRKO, BURVA, CANTE, DZGYO, EDIP, GSRAY, INTEM, ISBIR, ISFIN, KAPLM, KLGYO, KLRHO, KRSTL, KZBGY, OBASE, PSDTC, SELVA, SEYKM, SISE, TIRE, TUKAS, YBTAS, ZORENSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E KÜRŞAT TANER 700.000,000BLCYT 2 BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ELVAN CEYHAN 0,493BNTAS 3 BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ELVAN CEYHAN 0,500BRKO 4 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MİKAİL ERCAN 13.332,000BURVA 5 BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E ELVAN CEYHAN 2.515,000CANTE 6 ÇAN2 TERMİK A.Ş E MİKAİL ERCAN 555,000DZGYO 7 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KÜRŞAT TANER 9.928,000DZGYO 8 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KÜRŞAT TANER 90.072,000EDIP 9 EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E KÜRŞAT TANER 210.000,000GSRAY 10 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş E ELVAN CEYHAN 70.000,000INTEM 11 İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. E ARİF İSMET YURTBAY 209.611,000ISBIR 12 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E ALİ CİHAT ASLAN 33,150ISFIN 13 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E CENGİZ OKULLU 0,291KAPLM 14 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ARİF İSMET YURTBAY 214.713,000KAPLM 15 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ELVAN CEYHAN 8.200,000KLGYO 16 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KÜRŞAT TANER 1.250.000,000KLRHO 17 KİLER HOLDİNG A.Ş. E MİKAİL ERCAN 1.777,000KLRHO 18 KİLER HOLDİNG A.Ş. E ZÜLABİDİN ÖZAY 100.000,000KRSTL 19 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ELVAN CEYHAN 145.800,000KRSTL 20 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ONUR ŞAFAK 500.000,000KZBGY 21 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MİKAİL ERCAN 577,000OBASE 22 OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. E MİKAİL ERCAN 5.555,000PSDTC 23 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. E ELVAN CEYHAN 4.001,000SELVA 24 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ZÜLABİDİN ÖZAY 1.292,000SEYKM 25 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. E ELVAN CEYHAN 0,636SISE 26 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. E ELVAN CEYHAN 0,464TIRE 27 MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E HASAN CEYHAN 1.000,000TUKAS 28 TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E CENGİZ OKULLU 54.359.872,000TUKAS 29 TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HASAN CEYHAN 1.000,000YBTAS 30 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HACIEMİN KARAŞAHİN 0,560YBTAS 31 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HACIEMİN KARAŞAHİN 0,933ZOREN 32 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E CENGİZ OKULLU 0,618(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055085BIST