***DZGYO* *EREGL* *KSTUR* *OYAKC* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***DZGYO******EREGL******KSTUR******OYAKC******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKBNK, DZGYO, EREGL, KSTUR, OYAKCSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 3.000,000DZGYO 2 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 762.701,000EREGL 3 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E İSMAİL ÖZCAN 7,150KSTUR 4