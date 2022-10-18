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***DZGYO* *EREGL* *KSTUR* *OYAKC* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

18.10.2022 16:51
***DZGYO* *EREGL* *KSTUR* *OYAKC* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyu


***DZGYO******EREGL******KSTUR******OYAKC******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, DZGYO, EREGL, KSTUR, OYAKC

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 3.000,000
DZGYO 2 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 762.701,000
EREGL 3 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E İSMAİL ÖZCAN 7,150
KSTUR 4
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 34,10 163.484.355 % 10,00  
GESAN 149,60 550.625.920 % 10,00  
ESEN 58,30 421.530.982 % 10,00  
BRYAT 730,40 109.106.157 % 10,00  
PENTA 585,60 29.996.100 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5903 18,5927 % 0,04  
Euro 18,1697 18,1845 % -0,79  
Sterlin 20,7976 20,9019 % -0,88  
Frank 18,4257 18,5367 % -1,06  
Riyal 4,9312 4,9559 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.629 1.630 -22,52  
Altın Gr. 974 974 -13,45  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.626 6.716 -48,00  
Yarım 3.229 3.284 -25,00  
Çeyrek 1.617 1.643 -13,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,45 -0,30  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 -0,20  
B. Petrol 91,11 91,11 1,08  
Seans Raporu 18:05
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