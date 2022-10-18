***DZGYO* *EREGL* *KSTUR* *OYAKC* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.10.2022 16:51
***DZGYO******EREGL******KSTUR******OYAKC******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, DZGYO, EREGL, KSTUR, OYAKC
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 3.000,000
DZGYO 2 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 762.701,000
EREGL 3 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E İSMAİL ÖZCAN 7,150
KSTUR 4
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,1845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1443
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
18:05974,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -13,37
|Açılış
|: 974,11
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
973,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5903
|18,5927
|% 0,04
|
|Euro
|18,1697
|18,1845
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,7976
|20,9019
|% -0,88
|
|Frank
|18,4257
|18,5367
|% -1,06
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-22,52
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-13,45
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.626
|6.716
|-48,00
|
|Yarım
|3.229
|3.284
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.643
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,11
|91,11
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem