***DZGYO* *IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.08.2020 09:31
***DZGYO******IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DZGYO, IHYAY]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E %200 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 3,333 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) IHYAY.E %125 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,218 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870258
BIST
10:461.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:467,3232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3232
En Düşük
7,2632
10:468,6805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0421
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:46457,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,90
|Açılış
|: 457,42
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.869.132
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|1.078.528
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|RALYH
|12,22
|5.070.845
|% -6,50
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|PETKM
|4,49
|1.106.225.180
|% 6,15
|
|TUPRS
|88,65
|977.591.434
|% 3,14
|
|RTALB
|59,95
|239.010.396
|% 3,01
|
|ZOREN
|2,82
|219.216.428
|% 6,42
|
|KRDMD
|3,02
|196.202.385
|% 3,07
|
|PETKM
|4,49
|1.106.225.180
|% 6,15
|
|ZOREN
|2,82
|219.216.428
|% 6,42
|
|EKGYO
|2,03
|145.946.287
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,02
|196.202.385
|% 3,07
|
|AKENR
|2,08
|82.747.541
|% 7,22
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3176
|7,3232
|% 0,47
|
|Euro
|8,6745
|8,6805
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,5542
|9,6021
|% 0,29
|
|Frank
|7,9900
|8,0381
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9455
|1,9553
|% 0,34
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|7,48
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|45,07
|45,07
|-0,30
|
Seans Raporu
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