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***DZGYO* *KRTEK* *ULAS* *EUHOL* *ISBIR* *PETKM* *KZBGY* *QUAGR* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

01.11.2022 17:05
***DZGYO* *KRTEK* *ULAS* *EUHOL* *ISBIR* *PETKM* *KZBGY* *QUAGR* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsad


***DZGYO******KRTEK******ULAS******EUHOL******ISBIR******PETKM******KZBGY******QUAGR******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, DZGYO, EUHOL, ISBIR, KRTEK, KZBGY, PETKM, QUAGR, ULAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 2.000,000
DZGYO 2 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 836.127,000
EUHOL 3 EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E AHMET UÇRA 16.000,000
ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E ŞÜKRİYE DESTANLI 47.093,400
KRTEK 5 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EDİP CAN 1.995,840
KZBGY 6 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 84.367,500
PETKM 7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 2.500,000
QUAGR 8 QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SEMİH ÇETİN 21.193,000
ULAS 9 ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLAR VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC. PAZ. A.Ş. E SOYDAN KUYUCU 1.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075931


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