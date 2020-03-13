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***DZGYO* *LKMNH* *SNKRN* *EMNIS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

13.03.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***DZGYO******LKMNH******SNKRN******EMNIS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DZGYO, EMNIS, LKMNH, SNKRN

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DZGYO 1 DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ERDAL CEMAL AKALIN 25.000,000
EMNIS 2 EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E BERNA UZUNYOL 206.000,000
LKMNH 3 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E CIHAD KOÇ 9.500,000
SNKRN 4 SENKRON GÜVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI A.S. E ERDAL CEMAL AKALIN 28.000,000
SNKRN 5 SENKRON GÜVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI A.S. E ERDAL CEMAL AKALIN 43.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828786


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ARDYZ 11,47 8.455.346 % 9,97  
PGSUS 39,04 106.945.132 % 9,97  
ALARK 3,97 34.008.491 % 9,97  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8493 7,8887 % -0,78  
Frank 6,5975 6,6373 % -0,98  
Riyal 1,6734 1,6818 % -0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.581 3,81  
Altın Gr. 319 319 -1,29  
Cumhuriyet 2.122 2.154 2,00  
Tam 2.112 2.166 -2,08  
Yarım 1.021 1.048 -1,01  
Çeyrek 512 524 -0,51  
Gümüş.Ons 15,45 15,48 -0,36  
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