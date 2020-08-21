***DZGYO* *TSGYO* *IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.08.2020 09:17
***DZGYO******TSGYO******IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TSGYO, DZGYO, IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/08/2020) DZGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/08/2020) IHYAY.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/08/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870529
BIST
10:321.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:327,2561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0414
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3403
En Düşük
7,1952
10:328,5942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0644
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,5570
10:32451,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,72
|Açılış
|: 451,33
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|DGGYO
|11,54
|14.716.719
|% 8,15
|
|TGSAS
|7,84
|3.766.180
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|3.619
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,91
|942.591.676
|% 5,59
|
|TUPRS
|94,95
|735.675.326
|% 3,21
|
|TKFEN
|16,00
|207.209.005
|% 5,19
|
|ZOREN
|3,09
|187.653.709
|% 6,19
|
|GARAN
|7,21
|157.724.668
|% 0,98
|
|PETKM
|4,91
|942.591.676
|% 5,59
|
|SKBNK
|1,59
|119.741.205
|% 3,25
|
|ZOREN
|3,09
|187.653.709
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,04
|113.637.067
|% 0,49
|
|AKENR
|2,29
|98.423.085
|% 7,51
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2559
|7,2619
|% -0,49
|
|Euro
|8,5894
|8,5976
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,5420
|9,5898
|% -0,77
|
|Frank
|7,9283
|7,9760
|% -1,00
|
|Riyal
|1,9237
|1,9333
|% -0,86
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-9,96
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|44,78
|44,78
|-0,10
|