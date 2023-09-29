***DZY* *DZYMK* *ALFAS*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından









***DZY******DZYMK******ALFAS*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [ALFAS]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198308BIST