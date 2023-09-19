***DZY* *DZYMK* *DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZY******DZYMK******DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 5.000 adet A Grubu ve 299.678.558,49 adet B Grubu olmak üzere toplam 299.683.558,49 adet payın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruların olumlu sonuçlanmasına bağlı olarak Denizbank A.Ş'ye satılmasına karar verilmiştir.Pay devri ile Denizbank Finansal Hizmetler Grubu içinde organizasyonel yapının sadeleştirilerek her üç taraf için de verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Anılan pay devri ile Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin nihai ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik ortaya çıkmayacaktır.İşlem SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 14. maddesi ç bendi uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller kapsamındadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196293BIST