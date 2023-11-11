***DZY* *DZYMK* *EKOS*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DZY******DZYMK******EKOS*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [EKOS]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEkos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. Halka Arzı onaylı izahname ekleri 3 Bağımsız Denetim Raporu(Part 4)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217221BIST