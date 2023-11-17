***DZY* *DZYMK* *EKOS*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2023 15:10
***DZY******DZYMK******EKOS*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EKOS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZINDA ORTAKLIKTA İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN PAY ALIMLARI
Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi'nin halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerce alınan pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218675
BIST
'
15:467.856
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 74,86
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.862
15:4628,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0639
|Açılış
|: 28,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
15:4631,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0527
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
15:461.835,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.835,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ANELE
|10,67
|43.952.040
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|71.570.213
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|1.603.463
|% 10,00
|
|DOGUB
|14,54
|48.558.494
|% 9,98
|
|RUBNS
|30,20
|72.090.777
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|6.440.039
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|25.341.111
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|3.938.930
|% -9,95
|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,50
|5.219.942
|% -8,39
|
|THYAO
|253,75
|8.496.919.202
|% 3,87
|
|MIATK
|673,00
|2.946.510.601
|% -4,13
|
|REEDR
|30,60
|2.622.147.837
|% 3,03
|
|TUPRS
|154,20
|2.283.755.605
|% 0,06
|
|MARBL
|20,56
|2.224.757.128
|% -3,47
|
|EKGYO
|7,54
|984.233.624
|% 0,00
|
|MARBL
|20,56
|2.224.757.128
|% -3,47
|
|IHLAS
|1,48
|132.428.230
|% 0,00
|
|REEDR
|30,60
|2.622.147.837
|% 3,03
|
|YKBNK
|16,93
|1.345.832.287
|% 0,53
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6679
|28,7186
|% 0,22
|
|Euro
|31,1878
|31,2008
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5872
|35,7657
|% 0,38
|
|Frank
|32,2101
|32,4041
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6275
|7,6658
|% 0,12
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|909,09
|911,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,60
|1.057,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,91
|1.989,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:01IHYAY
Yüzde 4.14 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 585, 645 adet işlem
-
16:00IDEAS
Yüzde 4.74 oranında artışla 110.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 688 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 48 artarak (% 1.07 ) 8, 323
-
15:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ANELE, KRONT
-
15:59XU100
Endeks 7, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 54, 228.00 milyon TL de