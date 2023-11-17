***DZY* *DZYMK* *EKOS*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZY******DZYMK******EKOS*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EKOS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZINDA ORTAKLIKTA İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN PAY ALIMLARIEkos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi'nin halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerce alınan pay bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218675BIST