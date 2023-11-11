***DZY* *DZYMK* *EKOS*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***DZY******DZYMK******EKOS*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [EKOS]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEkos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. Halka Arzı TSSDhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217229BIST