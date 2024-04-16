***DZY* *RGYAS* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DZY******RGYAS******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [RGYAS, DZY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarRönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 04.04.2024 tarih ve 43/520 sayılı toplantısında alınan karar ile onaylanan ve 05.04.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Plarformu (www.kap.org.tr), İhraççı (www.rgy.com.tr) ile halka arza aracılık eden Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr) ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.denizyatirim.com) internet sitelerinde duyurulan İzahnamede aşağıda yer alan değişiklikler yapılmış, ilgili tüm taraflarca yeniden imzalanmış ve SPK tarafından 15.04.2024 tarihinde onaylanmıştır.İzahname'nin 25.1.3.2. bölümünün 327. sayfasında aracı kurumların teminata kabul edecekleri kıymetler ile ilgili güncelleme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272488BIST