***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









[ALFAS]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Fiyat Tespit Raporu - 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076895BIST