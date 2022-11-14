Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.11.2022 09:18
***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DZYMK******ALFAS******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ALFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alımı yoktur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079685


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:004.455
Değişim :  -0,01% |  -0,64
Açılış :  4.452  
Önceki Kapanış :  4.456  
En Yüksek
4.458 En Düşük
4.452
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSDHO 6,79 211.574.559 % 122,22  
ATAGY 5,78 3.235.409 % 70,50  
DOAS 145,50 355.836.254 % 2,89  
YYAPI 1,36 16.702.849 % 0,00  
PEGYO 2,97 18.206.217 % 0,00  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 18,5471 18,5915 % 0,25  
Euro 19,1445 19,2009 % -0,10  
Sterlin 21,7877 21,8970 % -0,51  
Frank 19,5432 19,6609 % -0,46  
Riyal 4,9254 4,9501 % 0,17  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.761 -7,05  
Altın Gr. 1.052 1.052 -2,01  
Cumhuriyet 6.998 7.103 28,00  
Tam 6.935 7.080 62,00  
Yarım 3.367 3.461 30,00  
Çeyrek 1.684 1.730 15,00  
Gümüş.Ons 21,41 21,45 -0,22  
Gümüş Gr. 12,79 12,81 -0,11  
B. Petrol 95,56 95,56 -0,43  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru