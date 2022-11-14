***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 09:18
***DZYMK******ALFAS******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alımı yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079685
BIST
10:004.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,64
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.458
En Düşük
4.452
10:0018,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0507
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
18,6080
En Düşük
18,5015
10:0019,1983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0219
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
19,2509
En Düşük
19,1054
10:001.053,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.053,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler09:55
|GSDHO
|6,79
|211.574.559
|% 122,22
|
|ATAGY
|5,78
|3.235.409
|% 70,50
|
|DOAS
|145,50
|355.836.254
|% 2,89
|
|YYAPI
|1,36
|16.702.849
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,97
|18.206.217
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,36
|16.702.849
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,97
|18.206.217
|% 0,00
|
|KMPUR
|125,30
|125.770.782
|% 0,00
|
|RUBNS
|24,62
|70.451.314
|% 0,00
|
|PRDGS
|8,71
|436.679.300
|% 0,00
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% 0,00
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 0,00
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% 0,00
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% 0,00
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5471
|18,5915
|% 0,25
|
|Euro
|19,1445
|19,2009
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,7877
|21,8970
|% -0,51
|
|Frank
|19,5432
|19,6609
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9254
|4,9501
|% 0,17
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-7,05
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.935
|7.080
|62,00
|
|Yarım
|3.367
|3.461
|30,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.730
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,45
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|-0,43
|