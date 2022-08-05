***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AZTEK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. Paylarının halka arzına ilişkin izahname ekidir Ek 10 Rekabet Etmeme Taahhütlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052625BIST