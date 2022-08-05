***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AZTEK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. Paylarının halka arzına ilişkin izahname ekidir Ek 8 SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin 25.01.2021, 24.01.2022 ile 24.02.2022 tarihli raporlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052661BIST