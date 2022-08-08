***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AZTEK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/08/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 04.08.2022 tarihli ve 40/1148 sayılı toplantısında onaylanan Şirketimizin izahnamesinin 40'ıncı sayfasında "Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır. Bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir. Yatırımcılardan, 1.000 adet ve altında başvuru yapanlar Bireysel Yatırımcı, 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapanlar Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak dikkate alınacaktır." ibaresine yer verilmiş olup ilgili ibarede sehven yapılan hata düzeltilmiştir. Düzeltilmiş ibareyi içeren Şirketimiz izahnamesinin 40'ıncı sayfası ilgili tüm taraflarca yeniden imzalanmıştır ve işbu açıklamalarımız ekinde düzeltilmiş hali ile güncellenen onaylı izahname ve 40'ıncı sayfada gerçekleşen değişiklikleri gösteren değişiklik metni sunulmaktadır. Bilgilerinize arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053196BIST