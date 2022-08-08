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***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

08.08.2022 19:50
***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [AZTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 04.08.2022 tarihli ve 40/1148 sayılı toplantısında onaylanan Şirketimizin izahnamesinin 40'ıncı sayfasında "Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır. Bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir. Yatırımcılardan, 1.000 adet ve altında başvuru yapanlar Bireysel Yatırımcı, 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapanlar Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak dikkate alınacaktır." ibaresine yer verilmiş olup ilgili ibarede sehven yapılan hata düzeltilmiştir. Düzeltilmiş ibareyi içeren Şirketimiz izahnamesinin 40'ıncı sayfası ilgili tüm taraflarca yeniden imzalanmıştır ve işbu açıklamalarımız ekinde düzeltilmiş hali ile güncellenen onaylı izahname ve 40'ıncı sayfada gerçekleşen değişiklikleri gösteren değişiklik metni sunulmaktadır. Bilgilerinize arz olunur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053196


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Tam 6.911 6.992 5,00  
Yarım 3.368 3.418 2,00  
Çeyrek 1.689 1.709 2,00  
Gümüş.Ons 20,49 20,53 -0,15  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 -0,12  
B. Petrol 96,44 96,44 -0,21  
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