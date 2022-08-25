***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 18:44
***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AZTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri Taahhüdü uyarınca hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058443
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1817
En Düşük
18,1333
18:0518,1419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.027,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.026,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.899.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1623
|18,1807
|% 0,21
|
|Euro
|18,1213
|18,1461
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,4173
|21,5247
|% 0,42
|
|Frank
|18,7703
|18,8834
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8198
|4,8440
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,34
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.868
|6.933
|18,00
|
|Yarım
|3.346
|3.390
|9,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem