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***DZYMK* *DZY* *DERIM*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

17.02.2022 15:56
***DZYMK* *DZY* *DERIM*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracını


***DZYMK******DZY******DERIM*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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   DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER:
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 31.176 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SEDAT YAR 10.000 % 32,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 9.030 % 29 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
EYÜP SERDAR ERÇELİK 2.500 % 8 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
HARUN ZEREY 2.339 % 7,5 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
HALİL GÖRMEZ 1.800 % 5,8 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
ARDA EFE GÖRMEZ 1.600 % 5,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
FİKRİYE GÖRMEZ 1.600 % 5,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002375


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Altın Gr. 828 828 9,63  
Cumhuriyet 5.495 5.578 83,00  
Tam 5.471 5.608 84,80  
Yarım 2.644 2.713 41,02  
Çeyrek 1.326 1.356 20,51  
Gümüş.Ons 23,78 23,81 0,15  
Gümüş Gr. 10,38 10,40 0,05  
B. Petrol 94,31 94,31 -0,50  
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