***DZYMK* *ESEN* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
01.10.2020 09:09
***DZYMK******ESEN******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877596
BIST
10:241.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:247,6981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:249,0385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0177
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:24468,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,08
|Açılış
|: 468,10
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:22
|MERKO
|13,20
|37.591.599
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|762.930
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|CRFSA
|38,54
|30.244.533
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.569.077
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,14
|411.469.094
|% -2,46
|
|ASELS
|19,65
|296.810.078
|% 1,71
|
|GARAN
|7,19
|193.169.493
|% 1,27
|
|GUBRF
|33,40
|119.085.896
|% 3,99
|
|THYAO
|10,62
|102.099.502
|% 1,14
|
|SISE
|7,14
|411.469.094
|% -2,46
|
|KRDMD
|3,39
|101.554.950
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|58.994.053
|% 0,94
|
|GARAN
|7,19
|193.169.493
|% 1,27
|
|ODAS
|2,83
|70.840.514
|% -0,35
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6929
|7,7011
|% -0,26
|
|Euro
|9,0308
|9,0380
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8982
|9,9478
|% -0,28
|
|Frank
|8,3084
|8,3585
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0390
|2,0493
|% -0,41
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,89
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,10
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
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10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
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10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, GARAN, BIMAS
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10:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 19 artarak (% 0.59 ) 1, 054
-
10:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, YONGA, KERVN, UZERB, DARDL, DIRIT, KENT, DENCM, EMNIS, ISBIR
-
10:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, OZRDN, KSTUR, TKURU, AKMGY, MRSHL, SNKRN, IDEAS, YBTAS, BRYAT