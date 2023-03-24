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***DZYMK* *ISFIN* *DTRND* *VDFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

24.03.2023 17:45
***DZYMK* *ISFIN* *DTRND* *VDFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***DZYMK******ISFIN******DTRND******VDFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [VDFAS, DTRND, DZYMK, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. VDFAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDTF92317 250.000.000 24.03.2023 15.09.2023 28.03.2023
- Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. DTRND Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDGTR92313 157.000.000 24.03.2023 19.09.2023 28.03.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY72314 150.000.000 24.03.2023 05.07.2023 28.03.2023
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN72317 75.000.000 24.03.2023 12.07.2023 28.03.2023


İlgili Şirketler [VDFAS, DTRND, DZYMK, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127871


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DERIM 9,13 24.848.205 % 10,00  
SANEL 15,97 14.243.199 % 9,99  
BVSAN 66,10 513.606.545 % 9,98  
AKFYE 19,06 57.644.016 % 9,98  
GOKNR 24,48 2.045.780.230 % 9,97  
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Altın Gr. 1.219 1.219 -0,98  
Cumhuriyet 8.255 8.380 79,00  
Tam 8.231 8.335 -4,00  
Yarım 4.035 4.079 -2,00  
Çeyrek 2.017 2.039 -1,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 0,02  
Gümüş Gr. 14,22 14,24 0,09  
B. Petrol 74,74 74,74 -1,17  
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