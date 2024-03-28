***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarihli kararıyla Pazarlama Direktörü Sevda Demir'in 31.03.2024 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne, yerine, 28.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Itır Erel Ergül'ün Pazarlama Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263693BIST