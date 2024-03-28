***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 15:37
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarihli kararıyla Pazarlama Direktörü Sevda Demir'in 31.03.2024 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne, yerine, 28.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Itır Erel Ergül'ün Pazarlama Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263693
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|MEPET
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|LINK
|390,50
|70.005.220
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|AKENR
|11,55
|465.553.965
|% 10,00
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|TMSN
|158,40
|672.623.318
|% 10,00
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|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
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|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
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|VRGYO
|50,05
|224.228.842
|% -9,98
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|ENSRI
|29,98
|143.097.563
|% -9,97
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|ERSU
|41,02
|120.074.363
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|BRKVY
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|11.078.287
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|THYAO
|292,50
|9.514.612.209
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|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
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|AGROT
|37,22
|3.988.614.507
|% -4,95
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|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
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|TUPRS
|174,60
|3.387.207.161
|% 2,89
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|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
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|ZOREN
|5,60
|1.101.897.901
|% 1,63
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|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
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|PEKGY
|12,58
|1.320.409.290
|% 9,97
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|EKGYO
|9,66
|1.131.988.430
|% 2,44
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|Alış
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|Dolar
|32,3121
|32,3180
|% 0,21
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|Euro
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|Sterlin
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|41,0735
|% -0,51
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|Frank
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|36,0511
|% -0,24
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|Gümüş ONS
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|Platin
|907,97
|909,36
|% 0,66
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|Paladyum
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|1.023,11
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|86,31
|% 0,66
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