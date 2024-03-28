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***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.03.2024 15:37
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN KARADENİZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali ve İdari İşler Direktörü, Mağaza Operasyon Direktörü Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
TOLGA KOYUNCU Mali ve İdari İşler Direktörü Yönetici
GÖNENÇ RÜŞTÜ ŞENER Eticaret Direktörü Yönetici
KENAN ŞAHAN İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici
ONUR TOPGÜL Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici
PINAR TOPSAKAL EŞİCİ Planlama ve Analiz Direktörü Yönetici
ERKAN KIZILKAYA Mağaza Operasyon Direktörü Yönetici
FAHRETTİN SAMİ BAKKALOĞLU Mağaza Operasyon Direktörü Yönetici
PINAR KÜÇÜKTÜRKÖZ Tekstil Direktörü Yönetici
MAHMUT İLKER NAİMOĞLU İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörü Yönetici
ABİDDER EMİN ŞİMŞEK Proje Ofisi Direktörü Yönetici
YUSUF EDİZ KÖMÜRYAKAN İngiltere Ülke Direktörü Yönetici
BARIŞ ŞİMŞEK Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici
MÜGE TEKİN Ticaret Direktörü Yönetici
ITIR EREL ERGÜL Pazarlama Direktörü Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263694


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LINK 390,50 70.005.220 % 10,00  
AKENR 11,55 465.553.965 % 10,00  
TMSN 158,40 672.623.318 % 10,00  
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Frank 35,8713 36,0511 % -0,24  
Riyal 8,6217 8,6650 % -0,55  
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17:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,58 24,62 % 0,66  
Platin 908,70 910,45 % 0,66  
Paladyum 1.014,54 1.019,93 % 0,66  
Brent Pet. 86,31 86,31 % 0,66  
Altın Ons 2.206,86 2.207,23 % 0,66  
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