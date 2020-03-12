***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:30
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827536
BIST
17:2293.510
En Yüksek
|Değişim
|: -7,38%
|| -7.455,84
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:226,2910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0807
|Açılış
|: 6,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2910
En Düşük
6,2064
17:227,0198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:22318,60
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -8,06
|Açılış
|: 318,60
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,31
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|3,89
|12.071.141
|% 14,41
|
|RTALB
|2,59
|61.162.680
|% 12,61
|
|SELEC
|8,29
|205.406.521
|% 12,33
|
|ECILC
|4,48
|414.500.445
|% 12,28
|
|LKMNH
|7,90
|162.280.950
|% 12,06
|
|YESIL
|8,92
|8.157.489
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.691.580
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|58.084.702
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|12.048.338
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.563.594
|% -20,00
|
|ASELS
|24,54
|836.451.979
|% -6,19
|
|THYAO
|8,71
|569.356.979
|% -9,37
|
|ECILC
|4,48
|414.500.445
|% 12,28
|
|GARAN
|8,76
|401.308.352
|% -8,56
|
|MGROS
|19,48
|289.041.876
|% -15,23
|
|IHLGM
|0,90
|169.153.008
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|188.789.577
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,75
|82.632.827
|% -18,48
|
|KARSN
|1,34
|134.361.181
|% -12,99
|
|ADESE
|1,07
|119.016.577
|% -18,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8907
|7,9303
|% -0,61
|
|Frank
|6,6193
|6,6592
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6686
|1,6770
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-54,38
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|2.123
|2.155
|-68,00
|
|Tam
|2.111
|2.165
|-68,76
|
|Yarım
|1.020
|1.047
|-33,26
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,63
|
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,93
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,20
|-0,15
|
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
|