***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:24
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828725
BIST
17:3696.064
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 2.424,22
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:366,3016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0157
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:367,0043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0686
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:36318,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,23
|Açılış
|: 318,13
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|59.756.284
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|589.708
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.141.420
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|8.645.639
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.664.539
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,21
|9.280.694
|% -12,88
|
|ECZYT
|9,81
|69.855.653
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,42
|1.262.158.750
|% 4,35
|
|THYAO
|9,10
|1.125.393.799
|% 7,31
|
|GARAN
|9,07
|633.876.318
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,07
|406.736.951
|% 3,50
|
|EREGL
|8,16
|382.891.698
|% 0,12
|
|ODAS
|1,35
|329.029.143
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,07
|406.736.951
|% 3,50
|
|IHLGM
|0,94
|178.355.028
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,22
|340.118.520
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|170.915.146
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8606
|7,9001
|% -0,64
|
|Frank
|6,5992
|6,6390
|% -0,96
|
|Riyal
|1,6743
|1,6827
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,97
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.161
|-6,62
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,21
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|34,66
|34,66
|1,44
|
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