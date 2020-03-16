***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:57
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829206
BIST
13:2189.701
En Yüksek
|Değişim
|: -6,18%
|| -5.904,01
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:216,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0567
|Açılış
|: 6,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3862
En Düşük
6,2780
13:217,1423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1093
|Açılış
|: 7,1310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:21311,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,32
|Açılış
|: 311,71
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|51.882.157
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,14
|8.984.598
|% 7,55
|
|VKING
|3,78
|5.584.503
|% 5,88
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|BRKSN
|2,16
|1.400.869
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|225.574
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.136.098
|% -10,00
|
|AVISA
|12,69
|279.115
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.022.695
|% -10,00
|
|ASELS
|23,62
|352.885.879
|% -7,23
|
|THYAO
|8,54
|284.009.220
|% -6,56
|
|GARAN
|8,39
|272.465.079
|% -6,88
|
|ECILC
|3,75
|155.262.477
|% -7,64
|
|YKBNK
|2,10
|94.706.066
|% -4,98
|
|ODAS
|1,28
|73.598.445
|% -7,25
|
|IHLGM
|0,89
|50.579.004
|% -6,32
|
|YKBNK
|2,10
|94.706.066
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,16
|49.105.085
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.888.512
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8103
|7,8495
|% 0,81
|
|Frank
|6,7371
|6,7777
|% 1,67
|
|Riyal
|1,6944
|1,7029
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.518
|1.519
|-11,73
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.085
|2.138
|14,60
|
|Yarım
|1.008
|1.034
|7,07
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|13,14
|13,18
|-1,57
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|-0,28
|
|B. Petrol
|31,22
|31,22
|-2,63
|