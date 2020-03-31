***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 10:01
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833486
BIST
10:0889.504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.444,12
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
89.644
En Düşük
89.212
10:086,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5643
10:087,2608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,2224
10:08343,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 343,05
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
340,58
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|11,66
|217.374
|% 10,00
|
|TIRE
|6,29
|6.254.698
|% 9,97
|
|ICBCT
|4,08
|797.889
|% 9,97
|
|SKTAS
|2,55
|1.064.208
|% 9,91
|
|DOGUB
|1,67
|558.785
|% 9,87
|
|MTRYO
|3,47
|262.261
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|430.251
|% -9,83
|
|GLRYH
|1,95
|414.554
|% -9,72
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|ECZYT
|9,53
|2.141.043
|% -6,29
|
|GARAN
|8,15
|50.559.760
|% 1,37
|
|SASA
|8,48
|48.497.639
|% 6,27
|
|PGSUS
|31,46
|39.381.973
|% 1,16
|
|ASELS
|23,64
|37.215.065
|% 1,72
|
|THYAO
|8,87
|32.512.910
|% 1,72
|
|IHLGM
|0,99
|16.394.247
|% 3,13
|
|YKBNK
|1,90
|19.795.628
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,11
|20.408.223
|% 4,46
|
|TSPOR
|3,03
|23.630.197
|% 6,69
|
|GSDHO
|1,18
|7.566.098
|% 7,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0949
|8,1355
|% -0,59
|
|Frank
|6,8247
|6,8659
|% -0,09
|
|Riyal
|1,7509
|1,7597
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|-5,83
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,11
|14,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|26,66
|26,66
|0,24
|