***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:17
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841556
BIST
15:14100.891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -704,17
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.881
15:146,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:147,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:14385,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,18
|Açılış
|: 385,01
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|17.423.573
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.148.110
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.554.489
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|23.848.449
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.235.612
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.332.046
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.487.678
|% -9,99
|
|GARAN
|8,43
|943.935.634
|% 0,24
|
|THYAO
|10,66
|441.349.608
|% 0,38
|
|ASELS
|27,38
|386.798.773
|% -0,07
|
|PETKM
|3,58
|366.829.692
|% -0,56
|
|AFYON
|2,64
|309.795.218
|% 3,94
|
|ADESE
|1,47
|199.907.938
|% -4,55
|
|AFYON
|2,64
|309.795.218
|% 3,94
|
|GARAN
|8,43
|943.935.634
|% 0,24
|
|PETKM
|3,58
|366.829.692
|% -0,56
|
|IHLGM
|1,07
|105.095.465
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7115
|8,7552
|% 0,82
|
|Frank
|7,1644
|7,2075
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,56
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.524
|11,60
|
|Tam
|2.531
|2.586
|11,80
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|5,80
|
|Çeyrek
|619
|632
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,49
|26,49
|2,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:28SELEC
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 029, 227 adet işlem
-
15:27BURCE
Yüzde -8.71 oranında düşüşle 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 986, 766 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -259, 58 kaybederek (% -0.22 ) 118, 870
-
15:26XU100
Endeks 101, 304 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 7, 607.00 milyon TL de
-
15:26KNFRT
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 910 adet işlem