***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 14:33
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844951
BIST
14:1899.334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -824,72
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.029
14:186,9662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:187,5185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0202
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:18384,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,09
|Açılış
|: 384,16
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|3.199.392
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|19.731.035
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|125.309.334
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|125.649.452
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.581.667
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,90
|1.083.632.897
|% 0,84
|
|ECILC
|5,80
|608.547.066
|% -2,68
|
|GARAN
|7,78
|405.421.531
|% -1,52
|
|SASA
|9,19
|328.419.881
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,43
|243.193.424
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,62
|78.686.994
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,43
|243.193.424
|% -0,41
|
|ECILC
|5,80
|608.547.066
|% -2,68
|
|CEMAS
|1,06
|100.679.376
|% -1,85
|
|YGYO
|0,63
|44.225.895
|% 6,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4665
|8,5090
|% -0,51
|
|Frank
|7,1174
|7,1603
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,39
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.514
|-4,30
|
|Tam
|2.543
|2.580
|-4,30
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,10
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,21
|30,21
|1,02
|
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