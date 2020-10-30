***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 15:16
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884921
BIST
16:561.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -21,50
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:568,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0947
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3830
En Düşük
8,2678
16:569,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1146
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:56507,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 10,13
|Açılış
|: 507,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:56
|CUSAN
|6,27
|21.631.806
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|63.544.717
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.196.441.143
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|889.663.610
|% -2,51
|
|PETKM
|4,18
|866.085.776
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,82
|739.698.520
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|631.631.332
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.196.441.143
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|739.698.520
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|375.983.301
|% -8,47
|
|PETKM
|4,18
|866.085.776
|% 3,72
|
|IHLAS
|1,04
|178.234.107
|% -5,45
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3788
|8,3830
|% 1,14
|
|Euro
|9,7896
|9,7955
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,8085
|10,8627
|% 1,25
|
|Frank
|9,1016
|9,1564
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2231
|2,2343
|% 0,99
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|17,21
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,30
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.408
|58,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|
Seans Raporu
16:56
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