***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 16:41
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911849
BIST
17:571.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -32,25
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:577,0750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
17:578,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0668
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
17:57410,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,97
|Açılış
|: 410,20
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KRGYO
|7,71
|62.223.719
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.700.802
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.718.054
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.379.023
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,50
|7.029.570
|% 9,95
|
|INVEO
|153,00
|74.097.445
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.770.459
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.871.052
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|PETKM
|5,47
|4.344.649.699
|% 6,84
|
|THYAO
|13,00
|3.449.121.490
|% 2,85
|
|SASA
|36,32
|1.789.801.377
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,00
|1.721.553.915
|% 3,38
|
|KOZAL
|133,70
|1.662.799.313
|% -3,47
|
|PETKM
|5,47
|4.344.649.699
|% 6,84
|
|EKGYO
|2,34
|1.074.925.012
|% -3,70
|
|IHLAS
|0,99
|370.048.556
|% -9,17
|
|TSKB
|1,80
|648.011.066
|% 1,12
|
|SKBNK
|1,43
|442.835.968
|% -3,38
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0721
|7,0750
|% 0,77
|
|Euro
|8,5932
|8,5996
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,9343
|9,9841
|% 0,98
|
|Frank
|7,8298
|7,8770
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8832
|1,8926
|% 0,94
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-1,89
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|64,13
|64,13
|-0,23
|