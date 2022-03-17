***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2022 16:32
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011107
BIST
16:412.135
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 46,26
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.135
En Düşük
2.104
16:4114,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1415
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:4116,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2040
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:41922,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 17,72
|Açılış
|: 922,41
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:39
|YEOTK
|62,75
|8.498.672
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.540.728
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.406.345
|% 9,97
|
|AVGYO
|3,18
|38.929.151
|% 9,66
|
|IEYHO
|0,82
|18.552.873
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|105.179.717
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.863.457
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|21.856.850
|% -4,05
|
|ECILC
|8,48
|155.345.519
|% -3,85
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,71
|2.695.464.743
|% 2,22
|
|EREGL
|35,52
|2.551.565.206
|% 3,62
|
|GARAN
|11,88
|2.269.765.049
|% 0,17
|
|THYAO
|27,84
|2.020.464.473
|% 0,51
|
|FROTO
|305,40
|1.518.699.839
|% 6,60
|
|DOHOL
|3,42
|866.688.183
|% 4,27
|
|GARAN
|11,88
|2.269.765.049
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,71
|2.695.464.743
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,87
|688.642.195
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,27
|301.902.638
|% 1,79
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7497
|14,7593
|% 0,98
|
|Euro
|16,3131
|16,3517
|% 1,25
|
|Sterlin
|19,2809
|19,3776
|% 0,70
|
|Frank
|15,6490
|15,7433
|% 1,22
|
|Riyal
|3,9221
|3,9417
|% 1,05
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|12,38
|
|Altın Gr.
|922
|922
|17,21
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|88,00
|
|Tam
|6.070
|6.223
|88,90
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|43,01
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,50
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,26
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,88
|