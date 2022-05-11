***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 14:14
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029157
BIST
14:072.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,73
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.472
14:0715,3401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0938
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
14:0716,2306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1481
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
14:07914,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 11,72
|Açılış
|: 914,13
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,17
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ULUUN
|10,38
|70.858.447
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.206.221
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.022.773
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.656.477
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.588.173
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|135.797.384
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|25.744.846
|% -9,97
|
|THYAO
|42,26
|1.645.415.326
|% 0,14
|
|SISE
|19,98
|1.278.585.338
|% -0,30
|
|KRDMD
|16,56
|1.060.368.513
|% -0,06
|
|ASELS
|24,20
|905.117.837
|% 0,08
|
|SAHOL
|20,80
|875.542.637
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,74
|433.513.869
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,45
|391.117.563
|% -3,05
|
|DOHOL
|3,72
|323.472.245
|% -3,12
|
|PETKM
|10,30
|767.156.552
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,80
|352.077.801
|% -1,03
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3329
|15,3401
|% 0,62
|
|Euro
|16,2080
|16,2306
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,8772
|18,9718
|% 0,70
|
|Frank
|15,4306
|15,5236
|% 1,03
|
|Riyal
|4,0754
|4,0959
|% 0,43
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|14,61
|
|Altın Gr.
|913
|913
|10,84
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|0,43
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|0,20
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,17
|
Seans Raporu
14:07
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14:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 27 kaybederek (% -0.37 ) 2, 760
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14:21
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14:21XU100
Endeks 2, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 18, 691.00 milyon TL de
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14:20ESEN
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 34.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 149, 038 adet işlem
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14:19HUNER
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 489, 716 adet işlem