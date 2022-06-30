***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 14:26
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040324
BIST
14:332.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -25,87
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:3316,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0499
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:3317,3598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0279
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:33969,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,14
|Açılış
|: 969,86
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:33
|RTALB
|7,46
|98.781.718
|% 9,87
|
|ALMAD
|3,11
|1.632.535
|% 9,12
|
|YGGYO
|22,70
|7.479.689
|% 9,03
|
|BMSCH
|10,63
|87.742.537
|% 7,37
|
|ISGYO
|13,93
|159.758.253
|% 7,15
|
|LIDFA
|11,34
|30.183.049
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.188.023
|% -9,98
|
|BERA
|14,78
|389.383.592
|% -7,10
|
|ULUSE
|207,30
|16.773.208
|% -6,92
|
|BASCM
|3,52
|323.179
|% -6,88
|
|THYAO
|45,70
|2.436.000.468
|% -1,04
|
|SISE
|21,50
|2.303.582.488
|% 3,97
|
|EREGL
|26,56
|849.487.539
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,70
|779.262.396
|% 6,72
|
|SAHOL
|18,82
|647.295.912
|% -1,93
|
|EKGYO
|2,70
|779.262.396
|% 6,72
|
|ODAS
|2,80
|337.961.261
|% -3,45
|
|YKBNK
|4,30
|496.906.773
|% 0,23
|
|SISE
|21,50
|2.303.582.488
|% 3,97
|
|TSKB
|1,94
|198.661.746
|% -3,96
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6648
|16,6881
|% 0,30
|
|Euro
|17,3273
|17,3598
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,1286
|20,2296
|% 0,06
|
|Frank
|17,3407
|17,4452
|% -0,12
|
|Riyal
|4,4317
|4,4539
|% 0,20
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-13,51
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
|-21,00
|
|Tam
|6.480
|6.569
|-72,00
|
|Yarım
|3.172
|3.212
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.605
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,48
|