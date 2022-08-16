***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:38
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055853
BIST
16:222.848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -9,11
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:2217,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:2218,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:221.025,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.025,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:22
|CMBTN
|264,30
|55.087.247
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.131.469
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.434.955
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|351.814.223
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.005.436
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.942.739
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,52
|24.210.971
|% -7,60
|
|DERIM
|6,40
|33.153.904
|% -7,25
|
|THYAO
|64,10
|5.906.423.189
|% 0,79
|
|TUPRS
|296,90
|4.069.703.571
|% 3,27
|
|YKBNK
|5,40
|2.239.958.747
|% -1,46
|
|AKBNK
|10,29
|2.057.542.167
|% 0,68
|
|GARAN
|18,52
|1.772.286.107
|% 1,20
|
|YKBNK
|5,40
|2.239.958.747
|% -1,46
|
|EKGYO
|3,47
|1.201.898.506
|% -1,42
|
|TSKB
|3,77
|1.174.480.228
|% 7,41
|
|KARSN
|7,58
|1.653.087.051
|% 5,87
|
|ISCTR
|6,01
|1.234.065.448
|% 0,00
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9579
|17,9644
|% 0,04
|
|Euro
|18,2527
|18,2604
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,5792
|21,6874
|% -0,04
|
|Frank
|18,8343
|18,9477
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7700
|4,7940
|% 0,02
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-4,06
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|-8,00
|
|Tam
|6.887
|6.939
|-17,00
|
|Yarım
|3.356
|3.392
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,66
|94,66
|-0,44
|
Seans Raporu
16:22
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16:37KMPUR
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