***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:07
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100811
BIST
12:554.768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 39,49
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.742
12:5518,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:5520,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0482
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:551.138,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.138,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SDTTR
|62,30
|10.102.132
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.429.008
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.850.424
|% 9,96
|
|RODRG
|31,92
|8.898.213
|% 8,79
|
|KRDMA
|17,14
|242.595.517
|% 8,48
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|POLTK
|1.600,00
|49.754.693
|% -7,92
|
|GOZDE
|19,54
|243.576.369
|% -7,22
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|THYAO
|129,70
|5.561.004.078
|% 3,51
|
|KRDMD
|17,71
|3.426.708.004
|% 3,03
|
|ASELS
|53,45
|2.622.102.085
|% 1,23
|
|EREGL
|37,24
|2.385.728.456
|% 1,09
|
|KOZAL
|524,90
|1.938.436.030
|% 1,18
|
|EKGYO
|8,07
|1.853.006.836
|% -0,12
|
|KRDMD
|17,71
|3.426.708.004
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,56
|1.511.968.025
|% -0,35
|
|PETKM
|16,56
|1.501.180.642
|% -0,66
|
|AKBNK
|15,83
|1.348.647.417
|% -1,68
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7825
|18,7853
|% 0,06
|
|Euro
|20,2256
|20,2386
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,8066
|22,9209
|% 0,32
|
|Frank
|20,1044
|20,2255
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,32
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,47
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.758
|5,00
|
|Tam
|7.682
|7.729
|-4,00
|
|Yarım
|3.740
|3.782
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,61
|