***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:13
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110341
BIST
13:594.662
En Yüksek
|Değişim
|: -5,44%
|| -268,08
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
13:5918,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:5920,1780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0312
|Açılış
|: 20,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:591.133,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.133,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:57
|KONYA
|2.964,50
|90.779.301
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|AFYON
|7,84
|115.783.307
|% 9,96
|
|CMBTN
|506,40
|49.694.144
|% 9,92
|
|OYAKC
|24,80
|981.371.944
|% 9,44
|
|CANTE
|64,80
|62.426.119
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.028.261
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.491.873
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.175.559
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.081.668
|% -10,00
|
|THYAO
|130,20
|2.485.715.081
|% -6,93
|
|ASELS
|53,70
|2.130.524.450
|% -8,67
|
|KRDMD
|17,23
|2.001.712.439
|% -2,43
|
|KOZAL
|509,00
|1.371.588.552
|% -2,77
|
|TUPRS
|541,80
|1.341.669.907
|% -6,41
|
|KRDMD
|17,23
|2.001.712.439
|% -2,43
|
|EKGYO
|6,84
|465.288.866
|% -5,91
|
|YKBNK
|8,40
|510.766.798
|% -5,41
|
|BUCIM
|6,00
|321.848.245
|% 7,53
|
|AKBNK
|15,32
|721.286.579
|% -5,43
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8153
|18,8443
|% 0,10
|
|Euro
|20,1721
|20,1786
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5329
|22,6459
|% -0,14
|
|Frank
|20,2577
|20,3797
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0028
|5,0279
|% 0,01
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|1,21
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,34
|
|Cumhuriyet
|7.657
|7.773
|-4,00
|
|Tam
|7.701
|7.750
|-38,00
|
|Yarım
|3.762
|3.792
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.896
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,02
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|1,60
|