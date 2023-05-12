***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 12:14
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150765
BIST
14:004.837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,46
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0019,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0639
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0021,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1339
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:001.263,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.263,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler13:58
|AVHOL
|25,54
|28.656.876
|% 9,99
|
|IMASM
|24,02
|54.328.264
|% 8,69
|
|ATAGY
|4,67
|2.387.418
|% 7,11
|
|CCOLA
|291,00
|402.192.946
|% 6,79
|
|LUKSK
|69,00
|6.335.779
|% 6,24
|
|ARSAN
|6,48
|4.001.705
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,56
|40.635.720
|% -8,31
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,63
|93.283.501
|% -6,29
|
|PAMEL
|163,50
|40.326.409
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,59
|4.773.268.060
|% 3,48
|
|KCHOL
|99,05
|3.516.429.642
|% 2,54
|
|THYAO
|133,80
|3.292.853.861
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,04
|2.360.769.674
|% 4,42
|
|TUPRS
|72,10
|2.178.066.760
|% 0,84
|
|ISCTR
|14,59
|4.773.268.060
|% 3,48
|
|YKBNK
|12,04
|2.360.769.674
|% 4,42
|
|EKGYO
|5,94
|1.031.522.306
|% 0,17
|
|AKBNK
|19,20
|2.126.377.035
|% 3,84
|
|SKBNK
|2,44
|254.578.167
|% 0,00
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5816
|19,5973
|% 0,26
|
|Euro
|21,5912
|21,5983
|% 1,10
|
|Sterlin
|24,4866
|24,6094
|% 0,42
|
|Frank
|21,8412
|21,9728
|% 0,31
|
|Riyal
|5,2076
|5,2337
|% 0,22
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|-8,67
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.314
|9.593
|-179,57
|
|Yarım
|4.589
|4.765
|-99,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.368
|-57,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,18
|