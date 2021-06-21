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***ECILC* *ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.06.2021 19:54



***ECILC******ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ECILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Özel durum açıklamasına konu Şirket ECILC "İlgili Şirketler" bölümünde seçilerek bildirim tekrar gönderilmektedir.
21.06.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (ECILC)  payları ile ilgili  olarak 5,76-5,79 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 21.06.2021 tarihi itibarıyla %29,76 olmuştur.
Alım işlemine ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/06/2021 100.000 0 100.000 203.861.764,39 203.961.764,39 % 29,75 % 29,75 % 29,76 % 29,76




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943468


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POLTK 372,90 12.546.890 % 10,00  
YAYLA 4,29 20.152.919 % 10,00  
BOBET 6,27 559.432.431 % 10,00  
EUKYO 8,69 15.386.616 % 10,00  
OZBAL 10,12 8.006.600 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7658 8,7700 % 0,37  
Euro 10,4463 10,4532 % 0,82  
Sterlin 12,1771 12,2382 % 1,23  
Frank 9,5083 9,5656 % 0,83  
Riyal 2,3308 2,3424 % 0,34  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 502 503 6,91  
Cumhuriyet 3.322 3.372 28,00  
Tam 3.306 3.389 28,48  
Yarım 1.598 1.639 13,78  
Çeyrek 801 820 6,89  
Gümüş Gr. 7,32 7,32 0,07  
Seans Raporu 18:05
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